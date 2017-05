SR podporuje spoluprácu krajín pri sledovaní afrického moru ošípaných

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. mája (TASR) - Slovensko podporuje návrh Poľska na užšiu spoluprácu členských krajín EÚ s tretími krajinami, v ktorých sa šíri africký mor ošípaných. Uviedol pre TASR štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai po skončení Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.Poľsko, ktoré na svojom území eviduje viacero kusov voľne sa pohybujúcich diviakov prenášajúcich africký mor ošípaných, na Rade ministrov navrhlo užšiu spoluprácu s tretími krajinami, z ktorých sa táto choroba šíri, a požiadalo Európsku komisiu o financovanie spoločných projektov s týmito krajinami na zisťovanie pozitívnych nálezov a na prísnejšie monitorovanie pohraničných oblastí, cez ktoré voľne prechádza divá zver.Africký mor ošípaných bol zaznamenaný v Bielorusku, Moldavsku a ako upozornil Csicsai, aj zhruba 80 kilometrov od slovenských hraníc na Ukrajine, kde je jedna zo zón najvyššieho výskytu tejto epidémie. Pripomenul, že Slovensko naplno podporuje poľský návrh a dodal, že africký mor sa "veľmi nebezpečne" blíži k našim hraniciam." opísal situáciu štátny tajomník.Upozornil, že táto epidémia sa nesmie dostať hlbšie do Európy, lebo by zasiahla krajiny, kde chov ošípaných má väčšie rozmery a pre tento sektor ekonomiky by to znamenalo katastrofu.spresnil Csicsai. To okrem iného znamená nastolenie režimu karantény v šírke 5 až 10 kilometrov od postihnutej zóny a v prípade prenosu vykynoženie celého chovu a likvidácia utratených zvierat v kafilérii. Dnes sú tie chovy väčšie, so stovkami prasníc a tisíckami kusov ošípaných. Ich likvidácia pre chovateľov znamená straty v miliónoch eur.Csicsai pripomenul, že prenášačmi choroby sú hlavne diviaky, pričom riziko je v tom, že africký mor ošípaných sa ťažšie identifikuje a rýchlo pôsobí úhyn zvierat. Kým sa pozitívne potvrdí nález, diviak prenášajúci chorobu už môže byť desiatky kilometrov od miesta činu.Aj preto je podľa štátneho tajomníka vítaná pomoc poľovníckych združení, lesných správ a drobnochovateľov z prihraničných oblastí, aby pozorne sledovali situáciu a nahlásili každý úhyn a v prípade úlovkov, aby nehýbali telom, kým sa nepotvrdí, že nie je nakazené. "," upozornil Csicsai.