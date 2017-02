SR pokračuje v stabilnom raste, k rizikám patrí starnutie populácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Washington 1. februára (TASR) - Ekonomika Slovenska pokračuje v stabilnom raste a očakáva sa, že po vyše 3-% raste v minulom roku bude v tomto tempe pokračovať aj tento rok. Na druhej strane čelí krajina nemalým výzvam, najmä pre veľké regionálne rozdiely a starnutie obyvateľstva, ktoré patrí k najrýchlejším v Európe. Uvádza sa to v najnovšej hodnotiacej správe pravidelnej misie Medzinárodného menového fondu (MMF) na Slovensku, o ktorej informoval Wiktor Krzyzanowski z MMF.Rastúca zamestnanosť, nízka inflácia a výrazný rast úverov zo strany domácností podporil spotrebu, aj keď nízke čerpanie fondov EÚ odzrkadľujúce začiatok nového programovacieho obdobia utlmilo objem investícií, konštatuje vo svojich záveroch misia MMF. Nezamestnanosť sa vracia späť na úroveň spred krízy. Keďže počet dostupných kvalifikovaných pracovníkov rýchlo klesá, na pracovný trh začali postupne nastupovať menej kvalifikovaní, ako aj pôvodne dlhodobo nezamestnaní. Napätý trh práce viedol k rastu miezd, napriek tomu, že priemerný rast produktivity sa spomalil.Po odhadovanom raste ekonomiky za rok 2016 na úrovni 3,3 % by mal v tomto tempe hrubý domáci produkt (HDP) pokračovať aj v tomto roku. V strednodobom horizonte by zvýšené investície do automobilového sektora mali podľa MMF tempo rastu ešte zrýchliť.Optimistické vyhliadky v strednodobom horizonte však nie sú bez rizík, upozorňuje misia fondu na Slovensku. Plány Veľkej Británie opustiť EÚ zvyšujú neistotu, čo by mohlo časom pocítiť aj Slovensko, a to prostredníctvom slabšieho ekonomického rastu jeho kľúčových obchodných partnerov. K tejto neistote ešte prispievajú blížiace sa voľby vo viacerých európskych krajinách - Holandsku, Nemecku a vo Francúzsku. Na druhej strane, silné ekonomické základy, ako aj mierna zadlženosť pomáhajú podľa MMF vytvárať vankúš proti prípadným externým šokom.Ekonómovia fondu upozorňujú, že určitým vnútorným rizikom je rýchly rast úverov domácnostiam. To platí najmä v situácii, ak by v dôsledku prípadných negatívnych externých šokov došlo k zhoršeniu situácie na pracovnom trhu.Aj v dlhodobom horizonte čakajú Slovensko podľa MMF nemalé výzvy. Rast produktivity sa od roku 2008 výrazne spomalil a pri rýchlo starnúcom obyvateľstve sa dá očakávať, že tento trend bude pokračovať. Zmeniť to môžu len štrukturálne reformy.Navyše, ekonomické úspechy nepocítili všetky regióny rovnako. Najviac z toho vyťažil bratislavský región. Nerozvinutá infraštruktúra, nižšia vzdelanostná úroveň a slabá pracovná mobilita brzdia naopak rozvoj regiónov stredného a východného Slovenska, čo vedie k tomu, že veľká časť populácie zostáva mimo pracovného trhu. Riešenie týchto problémov si podľa MMF bude vyžadovať včasné a efektívne čerpanie eurofondov.