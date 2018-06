SR prijala odchod USA z Rady OSN pre ľudské práva s poľutovaním

Predseda Valného zhromaždenia OSN a šéf rezortu slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/New York 20. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR prijalo v stredusprávu o rozhodnutí Spojených štátov vystúpiť z Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC). Oceňuje pritomSpojených štátov k ochrane a podpore ľudských práv na celom svete, uviedol tlačový odbor ministerstva vo svojom vyhlásení.vyhlásilo MZVaEZ, pričom označilo UNHRC zadodalo ministerstvo.Slovensko bude podľa neho pokračovať v spolupráci so všetkými členskými štátmi OSN s cieľom zabezpečiť zlepšenie efektívnosti a účinnosti UNHRC pri presadzovaní a ochrane ľudských práv na celom svete a zároveň hájiť jej úspechy a zachovávať to, čo v nej funguje.Vystúpenie Spojených štátov z UNHRC oznámila v utorok americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová. Vyhlásila, že tento medzinárodný orgána obvinila ho z ochraňovania porušovateľov ľudských práv, z pokrytectva aRada OSN pre ľudské práva so sídlom vo švajčiarskej Ženeve je jedným z najvýznamnejších orgánov OSN. Má 47 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na tri roky. Rada dohliada na dodržiavanie ľudských práv vo svete a predkladá o situácii v jednotlivých krajinách správy. Zameriava sa okrem iného na slobodu zhromažďovania, slobodu slova, slobodu vyznania, práva žien, ako aj práva etnických či sexuálnych menšín.