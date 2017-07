SR sa predstavuje na Expo 2017 ako turisticky príťažlivá krajina

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. júla (TASR) – Slovensko sa na výstave Expo 2017 v kazašskej Astane predstavuje ako krajina dobrých nápadov. Najpopulárnejšie turistické produkty krajiny, s dôrazom na kúpeľníctvo a poznávacie zájazdy, boli na výstave prezentované v rámci Národného dňa Slovenskej republiky.Ako dnes informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, kazašskí hostia sa zaujímali aj o bližšie kontakty so subjektmi cestovného ruchu, možnosti dopravy na Slovensko a vízový režim.povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Rokovania s predstaviteľmi medicínskeho centra služobného úradu prezidenta Kazachstanu otvorili podľa rezortu možnosti spolupráce so slovenskými kúpeľmi v rámci liečebných pobytov zamestnancov kazašských podnikov a firiem.Kazachstan, rozlohou deviata najväčšia krajina na svete, patrí medzi stredoázijských ekonomických lídrov. Jeho zemepisné a súčasné ekonomické postavenie označilo ministerstvo za predpoklad zaujímavej spolupráce s týmto štátom v oblasti turizmu.Svetová výstava Expo 2017 v Astane potrvá do 10. septembra. Trvalou súčasťou slovenskej expozície bude cestovný ruch ako príležitosť ukázať to najlepšie z krajiny.