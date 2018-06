SR v Ženeve proti Maroku, Pekarík: Chceme obstáť na záver sezóny

Na archívnej snímke z 2. novembra 2017 futbalista Peter Pekarík. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Na snímke v popredí Medhi Benatia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prípravný zápas (pondelok 4. júna o 20.00 h, Stade de Geneve - Ženeva)



Maroko - SLOVENSKO



predpokladaná zostava SR: Šulla - Pekarík, Sekulič, Škriniar, Mazáň - Hrošovský, Lobotka - Pačinda, Hamšík, Rusnák - Ďuriš

Vizitka Marockej kráľovskej futbalovej federácie (FRMF):



rok založenia: 1955

sídlo: Rabat

reprezentačný tréner: Hervé Renard (Fr.)

kapitán: Medhi Benatia



najväčšie hviezdy: Benatia, Nabil Dirar, Achraf Hakimi, Younes Belhanda, Sofyan Amrabat

najviac štartov: Abdelmajid Dolmy (142)

najlepší strelec: Ahmed Faras (42)

postavenie v rebríčku FIFA k 17. máju 2018: 42. miesto (najvyššie 10. miesto - v apríli 1998)



štadióny: Stade de Marrakech (Marakéš), Stade Adrar (Agadir)

najvyššia výhra: 13:1 nad Saudskou Arábiou (6. septembra 1961)

najvyššia prehra: 0:6 s Maďarskom (11. októbra 1964 v Tokiu)

najväčšie úspechy: 5x účasť na MS (1970, 1986 - osemfinále, 1994, 1998, 2018), 1x víťaz Afrického pohára národov (1976), 2. miesto na Africkom pohári národov (2004), 3. miesto na Africkom pohári národov (1980)



vzájomný prípravný zápas:



Slovensko – Maroko 1:2 (1:1) - 6. februára 1994 na turnaji v Sharjahu



Góly: 27. Faktor - 23. Fertout, 87. Bouhlal



Zostavy:

SR: Vencel - Stúpala, Vidumský, Hipp, Solár (85. Kinder) – Weiss st., Tomaschek, Obšitník, O. Daňko - Faktor (75. J. Timko), Diňa (65. Malatinský). Tréner: Jozef Vengloš



Maroko: Azmi - Moudi, El Graoui, Nekroaz, El Hadrioui - Lakhlaj (73. Fradin), El Azzouzi, Daoudi, El Ouali (60. Bouhlal) - Bouyboud, Fertout. Tréner: A. A. Blinda



súčasný káder Maroka:



brankári: Munir Mohamedi (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Reda Tagnaouti (IR Tanger)



obrancovia: Medhi Benatia (Juventus Turín), Nabil Dirar (Fenerbahce Istanbul), Manuel da Costa (Basaksehir Istanbul), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Hamza Mendyl (Lille), Badr Banoun (Raja Casablanca), Achraf Hakimi (Real Madrid)



stredopoliari: Mbark Boussoufa (Al-Jazira), Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam), Younes Belhanda (Galatasaray Istanbul), Nordin Amrabat (Leganes), Faycal Fajr (Getafe), Mehdi Carcela-Gonzalez (Standard Liege), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord Rotterdam), Amine Harit (Schalke 04 Gelsenkirchen)



útočníci: Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (RS Berkane)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Po štvrtkovej remíze 1:1 v Trnave s Holandskom sa slovenskí futbalisti predstavia v ďalšom prípravnom zápase proti Maroku. Duel s účastníkom MS v Rusku je na programe v pondelok 4. júna o 20.00 h vo švajčiarskej Ženeve, kde sa ich najbližší súper pripravuje na šampionát. Africký tím vo štvrtok absolvoval na miestnom 30-tisícovom Stade de Geneve prípravný súboj s Ukrajinou, ktorý sa skončil bezgólovou remízou.Útočník Adam Nemec pred sledovaním videoanalýzy o hre súpera netušil, čo by na Maroko mohlo platiť.povedal pre TASR autor gólu do siete Holandska.Tréner Ján Kozák by chcel aj proti Maroku postaviť silnú zostavu.povedal Kozák.Obranca Peter Pekarík by privítal, keby rozlúčka so sezónou mala úspešnú výsledkovú bodku:Maročania hrali proti Ukrajine v ofenzívnom systéme 3-4-3. Ich francúzsky kouč Hervé Renard vyzdvihol výkon tímu, chýbalo mu však gólové korenie:Ďalšími súpermi Maroka v B-skupine MS budú európske veľmoci Španielsko a Portugalsko. Najväčšia hviezda tímu je stopér Medhi Benatia z Juventusu Turín, ktorý je reprezentačný kapitán. Medzi opory patria aj Nabil Dirar (Fenerbahce Istanbul), ofenzívny stredopoliar Younes Belhanda (Galatasaray Istanbul) či útočník Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor).Slovenská reprezentácia odohrala s Marokom jeden zápas a to poriadne dávno - 6. februára 1994 na turnaji v Šarjahu pod taktovkou Jozefa Vengloša podľahla 1:2.Priamy prenos z pondelkového zápasu Maroko - SR odvysiela televízna stanica JOJ Plus. V ďalšom asociačnom termíne odohrajú Slováci 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom, o štyri dni neskôr ich čaká premiérové vystúpenie v Lige národov proti domácej Ukrajine. Druhý súper SR v novej súťaži je Česko.