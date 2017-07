SR získa tri milióny eur na podporu zeleniny a mlieka na školách

Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 31. júla (TASR) - Vyše troch miliónov eur dostane Slovensko prostredníctvom nového program EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny na školách. Program začína platiť od 1. augusta a začne sa realizovať v celej Únii od prvého dňa školského roka 2017/2018.Cieľom nového programu, ktorý zlúčil dva predošlé - program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a programu na podporu konzumácie mlieka – do jednotného právneho rámca, je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí distribúciou ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov a tiež za pomoci osobitných vzdelávacích programov na zvýšenie povedomia žiakov o dôležitosti správnej výživy.Doterajšie programy v minulom roku znamenali prínos pre 20 miliónov detí v Únii.Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v dnešnej správe pre médiá uviedol, že hoci je účasť na jednotnom programe nepovinná, všetkých 28 členských štátov sa v školskom roku 2017/2018 zapojí do tejto iniciatívy.Z 250 miliónov eur, ktoré EÚ vyčlenila na financovanie tohto programu v nadchádzajúcom školskom roku, je približne 150 miliónov eur vyčlenených na ovocie a zeleninu a 100 miliónov eur na mlieko. Slovensko z tejto sumy na ovocie a zeleninu získa 2.185.291 milióna eur a na podporu konzumácie mlieka sumu 1.020.425 eur.Komisár Hogan upozornil, že vďaka tomuto programu EÚ poskytne cennú podporu miliónom európskych žiakov a tisíckam poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch.zhodnotil situáciu komisár.V praxi to znamená, že deťom v školách sa bude prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko. Distribuovať sa môžu aj spracované výrobky, ako sú polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Nepovoľuje sa však žiadny pridaný cukor, soľ a tuk okrem prípadu, že vnútroštátne zdravotnícke orgány ich povolia v obmedzenom množstve.Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej podobe programu, čiže o tom, aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Majú tiež možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc.