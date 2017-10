SR19 remizovala v príprave s úradujúcimi majstrami Európy 2:2

Na snímke radosť hráčov Slovenska po strelení gólu v prípravnom medzištátnom zápase Slovensko U19 - Anglicko U19 v Senci 9. októbra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

sumár (futbalsfz.sk):



Slovensko 19 – Anglicko 19 2:2 (0:1)

Góly: 50. Brenkus, 90+3. Filinský – 7. Mount, 55. Tymon. ŽK: Majdan, Murcko, Tanganga, Rozhodovali: Cvengroš – Roszbeck, Smolíková (všetci SR), 350 divákov.



Slovensko 19: Valach – Majdan, Špiriak (44. Petro), Moško, Kozlovský – Bednár (77. Filinský), Brenkus - Tomič (83. Murcko), Guláš (83. Chobot), Vician (77. Špyrka) – Boženík (83. Kráľovič)



Anglicko 19: Balcombe – Sterling, Chalobah, Tanganga, Tymon – Embleton – Kemp (67. Leko), Tavernier (87. Adeniran), Mount (67. Nketiah), Nelson – Brereton (87. Hirst)



Milan Malatinský, tréner SR19: "Nezabúdajme, že v tomto anglickom tíme hralo päť hráčov, ktorí získali titul majstrov Európy a ktorého motivácia bola zvýraznená predchádzajúcou prehrou v Česku 0:1. Hrali sme zodpovedne, v niektorých fázach sme boli lepším mužstvom, pracovali sme na príležitostiach, ale dva sólové úniky sme nedotiahli. Tím šliapal, bojoval až do konca, vyrovnávajúci gól sme si zaslúžili. Bola to výborná generálka na novembrovú kvalifikáciu, verím, že hráči, ktorí majú po zápase zdravotné šrámy, sa dajú do poriadku."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senec 9. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov remizovali v pondelňajšom prípravnom zápase v Senci s rovesníkmi z Anglicka a úradujúcimi majstrami Európy 2:2.