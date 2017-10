ŠRAMKO: Dlhodobá udržateľnosť verejných financií by mala byť kľúčová

Ivan Šramko Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Kľúčovou témou odborníkov, ako aj politikov by sa mala stať dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Presvedčený je o tom predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko.priblížil v rozhovore pre TABLET.TV.Vláda tento týždeň už schválila návrh rozpočtu verejnej správy, v ktorom počíta s poklesom deficitu na 0,83 % hrubého domáceho produktu. Dlh má do roku 2020 klesnúť k úrovni 45 % HDP. Či aktuálne zverejnený rozpočet nasmeruje verejné financie k dlhodobej udržateľnosti, rozpočtová rada hodnotí.Šramko však riziká rozpočtu zatiaľ nevidí, rozpočtová rada predstaví svoje oficiálne hodnotenie v novembri.priblížil Šramko s tým, že z tohto pohľadu zatiaľ nie sú riziká.Z hľadiska rozpočtových kapitol sa niektorým zvýšili, iným klesli rozpočtované výdavky na budúci rok. Polepšiť by si malo ministerstvo vnútra, školstva alebo sociálnych vecí. Naopak, pokles by mala zaznamenať doprava a životné prostredie. Dôvodom sú najmä chýbajúce eurofondy.dodal Šramko.