ŠRAMKO: Dobré časy sa nevyužívajú na konsolidáciu verejných financií

Bratislava 11. októbra (TASR) - Pokles dlhu aj deficitu je pozitívom z hľadiska návrhu rozpočtu na budúci rok. Vláda však dostatočne nevyužíva dobré ekonomické časy na konsolidáciu verejných financií. Upozornil na to predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko v rozhovore pre TABLET.TV.Vláda si v návrhu rozpočtu na budúci rok stanovila cieľ deficitu verejných financií na 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP), dlh má klesnúť pod 50 %. Vyrovnané hospodárenie by malo Slovensko dosiahnuť v roku 2020, kedy aj dlh má klesnúť k 45 % HDP.skonštatoval Šramko.Za negatívne však považuje to, že sa posúva rok, kedy vláda plánovala dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.podotkol Šramko.Dodal, že dobré ekonomické časy by sa dali využiť na rýchlejšiu konsolidáciu.uviedol Šramko.Za pozitívne však považuje plán vlády o rok skôr dosiahnuť zníženie dlhu mimo sankčných pásiempriblížil Šramko.Podľa neho je dôležité znižovanie dlhu najmä preto, aby bola vláda pripravená aj na horšie časy, ktoré môžu prísť.očakáva Šramko.Dlh by mal podľa neho klesnúť až k 40 % HDP.dodal Šramko.