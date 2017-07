ŠRAMKO: Fiškálna rada za prvých päť rokov plnila svoje úlohy

Ivan Šramko Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) za prvých päť rokov svojho fungovania dokázala naplniť úlohu, pre ktorú vznikla. Je o tom presvedčený jej predseda Ivan Šramko.uviedol vo štvrtok (6.7.) pri hodnotení prvých rokov fiškálnej rady, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2012.Rada bola podľa Šramka od začiatku schopná vytvoriť dobrú metodiku pre svoje hodnotiace správy, ktoré jej vyplývajú zo zákona, a následne ich aj na vysokej úrovni prezentovať. Ide napríklad o každoročné správy o dlhodobej udržateľnosti či dodržiavaní pravidiel vyrovnaného rozpočtu. V medzinárodnom meradle vyzdvihol iniciovanie vzniku siete nezávislých fiškálnych inštitúcií EÚ, ktorá bola na začiatku len neformálnym zoskupením."Dnes je to formálne existujúca skupina, ktorá nadviazala veľmi silné vzťahy aj s Európskou komisiou, aj Európskou fiškálnou radou. Cez tento network dokážeme prezentovať názory na ďalší vývoj verejných financií, fiškálnych rámcov, to sú témy, o ktorých sa diskutuje najviac," priblížil Šramko. Za významné označil aj zorganizovanie piatich unikátnych odborných konferencií, ktoré sa v uplynulých rokoch uskutočnili v Bratislave.Do budúcnosti je podľa Šramka potrebné ďalej vylepšovať systém slovenských verejných financií.avizoval predseda fiškálnej rady.Zároveň je presvedčený, že je potrebné vo viacerých oblastiach novelizovať samotný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Aj keď je momentálne dominantnou témou investičná výnimka, sú aj ďalšie otvorené otázky, pripomenul Šramko. Ide napríklad o zmenu termínu predkladania správy o dlhodobej udržateľnosti či možné sprísnenie pravidiel pre samosprávy.dodal.Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Prostredníctvom svojej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre Národnú radu SR.