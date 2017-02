Srb Siladji sa stal novou posilou KB Košice

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. februára (TASR) - Líder Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) KB Košice angažoval do tímu legionársku posilu. K "býkom" prichádza 24-ročný srbský pivot Nikola Siladji, ktorý začal sezónu v druhej najvyššej rumunskej súťaži, kde hral za tím CS Politehnica Uniera Iasi.Odchovanec srbského klubu FMP Železnik Belehrad zaujal už v mladom veku, keď dokázal s tímom triumfovať v roku 2009 na turnaji Nike Euroleague, ktorý je určený pre talentovaných juniorov. O rok neskôr ho dokonca vyhlásili za najužitočnejšieho hráča turnaja. Siladji si prešiel aj reprezentáciou, postupne obliekol na seba srbský dres v kategórii do 16, 18 a 20 rokov. V roku 2010 zaradili novú košickú posilu do druhého najlepšieho tímu majstrovstiev Európy do 18 rokov.Zo srbských paluboviek odišiel Siladji pred sezónou 2014/15, o jeho služby prejavil záujem rumunský celok CS Gaz Metan Medias. Po ročnom pôsobení v Rumunsku si zahral v predchádzajúcej sezóne až za tri celky - v Maďarsku za MAFC Budapešť a Atomerőmű SE Paks a doma v Srbsku pôsobil v Mladosť Z Admiral Zemun. V priemere mal v sezóne 2015/16 štatistiky 7,8 bodu, 4,8 doskoku a 1,0 zisku na zápas.