Srbi novelizujú ústavu: Zmenia text aj časť preambuly o Kosove

Kosovský prezident Hashim Thaci, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 20. septembra (TASR) - Plánované zmeny srbskej ústavy prinesú zrejme aj novú formuláciu kontroverznej časti preambuly týkajúcej sa Kosova, informovalo dnešné vydanie denníka Danas.V texte ústavy schválenom v roku 2006 sa Kosovo označuje za súčasť Srbska. Vo februári 2008 vyhlásila táto juhosrbská provincia jednostranne nezávislosť, ktorú medzičasom uznalo viac ako 100 krajín sveta, nie však všetky členské štáty Európskej únie, tak ani SR.Denník s odvolaním sa na neoficiálne informácie z vládnych kruhov napísal, že v budúcom texte preambuly srbskej ústavy by sa malo uvádzať, že Kosovo a Metohija, ako znie oficiálny srbský názov predmetnej juhosrbskej provincie, je súčasťou Srbska, pričom na jej území sa v súčasnosti neuplatňujú srbské zákony.Srbský prezident Aleksandar Vučič po nástupe do úradu hlavy štátu avizoval srbsko-srbský dialóg o Kosove, ale aj nevyhnutné zmeny ústavy. Srbsko musí ako kandidátska krajina na členstvo v Európskej únii predovšetkým naliehavo zmeniť tie ústavné úpravy, ktoré sa týkajú justície a oblasti ľudských práv.Belehrad odmieta uznať nezávislosť Kosova. K normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom by mal prispieť dialóg pod vedením EÚ.