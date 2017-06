Srbsko bude mať prvú premiérku s lesbickou orientáciou

Ana Brnabičová. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Belehrad 15. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič nominoval dnes ministerku pre štátnu správu Anu Brnabičovú na premiérsky post, ktorý momentálne zastáva minister zahraničných vecí Ivica Dačič.Brnabičová (41) je prvou ministerkou srbskej vlády, ktorá sa otvorene priznala k svojej lesbickej orientácii. Zároveň by sa stala prvou ženou vo funkcii ministerskej predsedníčky v tejto balkánskej krajine, píše agentúra AP.Vyslovenie dôvery je naplánované na budúci týždeň, pričom by malo ísť o formalitu, keďže všetky strany Vučičovej koalície už prisľúbili podporu tejto kandidátke, ktorú prezident navrhol do premiérskej funkcie.Vučič sa stal prezidentom Srbska už v prvom kole volieb, ktoré sa konalo 2. apríla, iba 11 mesiacov po tom, ako so svojou Srbskou pokrokovou stranou (SNS) zvíťazil aj v parlamentných voľbách.Vučičovi, ktorý oplýva značnou mocou a často koná autoritársky, trvalo takmer tri mesiace, kým vymenoval svojho nástupcu vo funkcii premiéra.Hoci sa Vučič presunul z vplyvnejšieho premiérskeho postu do reprezentatívnejšej prezidentskej funkcie, s určitosťou si zachová všetky mocenské páky nad vedením SNS.