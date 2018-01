Srbsko-kosovský dialóg obnovia v Bruseli na nižšej úrovni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad/Priština/Brusel 15. januára (TASR) - Technické otázky by mali byť predmetom trojdňových srbsko-kosovských rokovaní, ktoré sa pod záštitou Európskej únie obnovia po dlhej prestávke v utorok v Bruseli.Na programe rokovaní delegácií, ktoré povedú Marko Djurič, šéf srbskej vládnej kancelárie pre Kosovo a Avni Arifi, poradca kosovského premiéra Ramusha Haradinaja, bude podľa informácií belehradského denníka Blic analýza doterajších rokovaní a realizácie ich záverov v praxi.Hovoriť by sa malo aj o dohode z roku 2013 o vytvorení Spoločenstva srbských obcí v Kosove, ktorú stále v praxi nerealizovali. Priština takýto krok vníma ako zasahovanie Srbska do kosovských vnútorných záležitostí, pripomenula tlačová agentúra APA.Rozhovory v tomto týždni by mali byť predohrou pokračovania dialógu na úrovni prezidentov, Aleksandara Vučiča a Hashima Thaciho, ktorí sa naposledy stretli v auguste 2017.