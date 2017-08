Srbsko navrhlo rozdelenie Kosova pozdĺž jeho etnických hraníc

Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 14. augusta (TASR) - Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič navrhol rozdelenie Kosova pozdĺž jeho etnických hraníc a odtrhnutie jeho etnicky srbskej severnej časti. Dačič to predostrel v článku uverejnenom v dnešnom vydaní denníka Večernje novosti, informuje agentúra DPA.Návrh sa odkláňa od oficiálneho postoja Belehradu, podľa ktorého je Kosovo, bývalý región Srbska s 90-percentnou albánskou väčšinou, stále srbským územím, a to i napriek tomu, že Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť.napísal Dačič.Severoatlantická aliancia v roku 1999 intervenovala v Srbsku so zámerom zastaviť jeho tvrdý zásah proti povstaniu etnických Albáncov, pričom z kosovského územia vytlačila srbské bezpečnostné sily. To vydláždilo cestu k odtrhnutiu sa Kosova od Srbska. Dosiaľ suverenitu Kosova uznalo 114 členských štátov OSN.Rusko ako spojenec Srbska však zablokovalo vstup Kosova do Organizácie Spojených národov. Belehrad spočiatku odmietal akýkoľvek kontakt s novovzniknutým štátom, postupne sa však podvolil tlaku medzinárodného spoločenstva a súhlasil s rozhovormi o normalizácii bilaterálnych vzťahov sprostredkovaných EÚ.Hoci došlo k uzatvoreniu dohôd v oblasti dopravy, energetiky, obchodu a vzdelávania, tie zostávajú bez implementácie a Belehrad naďalej odmieta uznať suverenitu Kosova.Dačičov návrh počíta so zjednotením kosovského severu so Srbskom, ako aj so špeciálnou autonómiou pre srbské kláštory na kosovskom území. Všeobecne sa očakáva, že Priština daný návrh odmietne. Spojené štáty a Európska únia už predtým odmietli akékoľvek nové zmeny hraníc na Balkáne, pripomína DPA.