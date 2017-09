Srbsko nemá voči Bosne žiadne nároky, uistil pred návštevou Vučič

Srbský prezident Aleksander Vučič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 6. septembra (TASR) - Na dvojdňovú návštevu Bosny a Hercegoviny pricestuje vo štvrtok do Sarajeva srbský prezident Aleksandar Vučič.Prvá návšteva srbského prezidenta v Bosne po šiestich rokoch by mala popri prehĺbení bilaterálnej spolupráce v hospodárskej oblasti a realizácii viacerých projektov v oblasti infraštruktúry vrátane diaľnice viesť aj k riešeniu otvorených hraničných otázok.Vučič v interview, ktoré pred návštevou poskytol bosnianskemu periodiku Dnevni avaz, potvrdil záujem Srbska na územnej celistvosti Bosny, ktorú spochybňuje bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik.zdôraznil najvyšší srbský predstaviteľ. Súčasne však varoval pred vážnymi následkami pre celý región, ktoré by mohli mať konflikt alebo nestabilita v Bosne. Srbsko a Chorvátsko by mali urobiť všetko pre to, aby zabránili takémuto vývoju, vyhlásil podľa chorvátskych médií.Predchádzajúcemu srbskému prezidentovi Tomislavovi Nikoličovi sa počas päťročného funkčného obdobia nepodarilo navštíviť Bosnu. V polovici roka 2015 mu v tom zabránil spor okolo zadržania niekdajšieho bosnianskomoslimského generála Nasera Oriča vo Švajčiarsku na základe srbského zatykača. Oriča napokon vydali na trestné stíhanie do Bosny, kde ho obžalovali z vojnových zločinov.