Srbsko pohrozilo Kosovu vyslaním armády. Dôvodom má byť sporný vlak

Srbský prezident Tomislav Nikolič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 15. januára (TASR) - Srbský prezident Tomislav Nikolič obvinil kosovské vedenie z podnecovania vojnového konfliktu po tom, ako Kosovo v sobotu nevpustilo cez hranice vlak smerujúci z Belehradu pomaľovaný srbskými národnými farbami a s nápisom "Kosovo je Srbsko". Priština to považuje za provokáciu.Srbsko následne varovalo, že bude brániťsusedného Kosova, ktoré považuje za svoje územie. Nikolič tiež vyhlásil, že ak to bude nutné, je pripravený vyslať do Kosova armádu na obranu tam žijúcich Srbov, informuje spravodajská stanica BBC.uviedol Nikolič.Kosovský premiér Isa Mustafa pre novinárov vyhlásil, že tento vlak bol zastavenýKosovo vyslalo na hranice ozbrojené zložky. Srbský premiér Aleksandar Vučič tvrdí, že kosovské sily plánovali vyhodiť železničnú trať do povetria a obvinil ich z predvádzaniaVlak mal byť prvým priamym železničným spojením medzi srbskou metropolou Belehrad a Kosovskou Mitrovicou od roku 2008, keď Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť, píše BBC. Podľa rozhlasovej stanice Slobodná Európa (RFE/RL) však táto propagačná jazda mala byť prvou od kosovskej vojny v rokoch 1998-99.V Kosovskej Mitrovici žije množstvo etnicky srbského obyvateľstva. Sobotňajší incident zhoršil už i tak napäté vzťahy medzi oboma krajinami. Suverenitu Kosova, niekdajšej historickej oblasti Srbska, uznali USA a väčšina členských krajín EÚ. Srbsko, Rusko, ani Slovensko kosovskú nezávislosť dosiaľ neuznali.