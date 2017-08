Srbsko povolalo na poradu celý personál svojej ambasády v Macedónsku

Srbský premiér Aleksandar Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Macedónska vláda reaguje na srbský krok vyhlásením o záujme na dobrých vzťahoch

Belehrad 21. augusta (TASR) - Celý personál srbského veľvyslanectva v Macedónskom hlavnom meste Skopje povolali na mimoriadnu poradu do Belehradu. Informovala o tom dnes agentúra DPA s tým, že daný krok iba ďalej prehĺbi krízu medzi dvojicou balkánskych susedných štátov.Srbský prezident Aleksandar Vučič dnes povedal, že k stiahnutiu diplomatického personálu došlo po doručení správ od tajnej služby oplánovaných voči srbským záujmom v Macedónsku.Vučič ďalšie podrobnosti neposkytol. Celá záležitosť sa podľa neho objasní v priebehu nasledujúcich desiatich dní.Dôvody tohto rozhodnutia nevysvetlilo ani macedónske ministerstvo zahraničných vecí s tvrdením, že o nich nevie.Macedónske médiá tvrdia, že sa tak stalo po tom, ako Macedónsko naznačilo svoju podporu v prípade ďalšieho hlasovania o členstve Kosova v Organizácii OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).Srbsko odmietlo jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova z roku 2008. Rovnako tiež blokuje všetky snahy tohto separatistického územia o členstvo v medzinárodných inštitúciách.Členské štáty UNESCO na svojom hlasovaní v novembri 2015 tesnou väčšinou zamietli žiadosť Kosova o jeho začlenenie do tohto kultúrneho zoskupenia. V tom čase sa to označovalo za víťazstvo Srbska, ako aj spojenca Belehradu Ruska, rovnako tiež ako úder pre úsilie Prištiny o medzinárodné uznanie.Vzťahy medzi Srbskom a Macedónskom sa zhoršili na jar po tom, ako macedónsky premiér Zoran Zaev zhruba šesť mesiacov po voľbách zostavil svoju koaličnú vládu so stranami etnických Albáncov.Macedónska vláda potvrdila dnes v Skopje rozhodný záujem na rozvíjaní priateľských vzťahov so susednými štátmi. Vládny kabinet tejto postjuhoslovanskej krajiny podľa dnes zverejneného vyhlásenia mieni viesť politiku dobrého susedstva a regionálnej spolupráce, neutrality a nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín.Toto vyhlásenie je vnímané ako reakcia na rozhodnutie Srbska stiahnuť zo Skopje všetok personál zastupiteľských úradov.Z vyhlásenia macedónskej vlády nevyplýva potvrdenie obsahu mediálnych informácií, podľa ktorých sa Skopje na sklonku októbra chystá navrhnúť na pôde Valného zhromaždenia UNESCO prijatie Kosova do tejto kultúrnej organizácie OSN. Hovorí sa v ňom však o tom, že macedónska vláda v tejto otázke zohľadní stanovisko väčšiny členských štátov Európskej únie.Srbsko je naďalej proti prijatiu Kosova do UNESCO, pretože by ním na kosovské úrady prešla aj zodpovednosť za starostlivosť o významné kláštory srbskej pravoslávnej cirkvi, predstavujúce súčasť svetového kultúrneho dedičstva v Peči, Dečani a Gračanici.