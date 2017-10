Srbsko sa chce zaručiť za Mladičov návrat do Haagu

Ratko Mladič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 3. októbra (TASR) - Srbská vláda chce garantovať návrat bývalého bosnianskosrbského generála Ratka Mladiča do Haagu, ak mu tamojší medzinárodný tribunál povolí absolvovať liečbu na území Srbska. Informovala o tom dnes srbská štátna televízia.Belehrad prejavil ochotu garantovať Mladičov návrat v reakcii na žiadosť jeho obhajcov a príbuzných. Tí sa pokúšajú dosiahnuť, aby sudcovia Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) súhlasili s dočasným prepustením Mladiča z väzby, aby mohol absolvovať nemocničnú liečbu na území Srbska.Jednu podobnú žiadosť už sudcovia haagskeho tribunálu zamietli, keď v máji Mladičovi nepovolili liečenie v Rusku. Mladičovi právnici sudcov ICTY nepresvedčili o tom, že bosnianskosrbskému generálovi nie je v Haagu poskytnutá primeraná starostlivosť. Jeho zdravotný stav podľa názoru sudcov zodpovedá podmienkam pobytu vo väzení.Ruskí špecialisti vlani urobili 74-ročnému Mladičovi kompletné vyšetrenia. Podľa ich záverov si generálov zdravotný stav vyžaduje liečbu v nemocnici a nie vo väzení. Bližšie informácie o Mladičovom stave ale nezverejnili.Ratko Mladič bol prevezený do väznice v Haagu v roku 2011. Súdny proces s ním prebiehal od mája 2012 do decembra 2016. Odvtedy čaká na vynesenie rozsudku, ktoré je naplánované na november 2017.