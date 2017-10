Srbsko sa údajne zaujíma o trénerské služby Vladimíra Weissa

Na archívnej snímke tréner Ján Kozák (vľavo) a tréner Vladimír Weiss st. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Belehrad 31. októbra (TASR) - Slovenský tréner Vladimír Weiss by údajne mohol zasadnúť na uvoľnený post srbskej futbalovej reprezentácie.Národný futbalový zväz (FSS) v pondelok nečakane ukončil spoluprácu s doterajším kormidelníkom Slavoljubom Muslinom, ktorý priviedol tím na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska.V hre o jeho nástupcu sú údajne mená ako bývalý chorvátsky reprezentant Robert Prosinečki, niekdajší srbský reprezentant a súčasný tréner čínskeho Kuang-čou Dragan Stojkovič, či práve Weiss. Podľa chorvátskeho portálu dnevnik.hr je dokonca slovenský tréner hlavný kandidát na post.Weiss od roku 2016 vedie reprezentáciu Gruzínska, s ktorou sa však neprebojoval na MS do Ruska. V D-skupine, ktorú vyhralo Srbsko, obsadili jeho zverenci predposledné piate miesto. Päťdesiattriročný tréner zažil najväčší úspech na lavičke Slovenska (2008-2012), s ktorým sa prebojoval na MS v JAR a skončil v šestnásťfinále. S Artmediou si zahral v skupinovej fáze Ligy majstrov.Prekvapivý koniec Muslina prišiel len tri týždne po tom, ako si Srbi zabezpečili v kvalifikačnej D-skupine priamu miestenku na šampionát. Dôvodom mali byť slabšie výkony v posledných dvoch zápasoch a fakt, že Muslin nechcel omladiť tím viacerými talentovanými hráčmi. Vedenie FSS oznámilo, že tím dočasne povedie Mladen Krstajič.