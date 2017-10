Srbsko stále na čele, Wales a Írsko v dôležitom súboji pre Slovákov

Srbský futbalista Aleksandar Kolarov sa teší z gólu v zápase D-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Rakúsko - Srbsko 6. októbra 2017 vo Viedni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 7. októbra (TASR) - Srbská futbalová reprezentácia prepásla v piatok možnosť kvalifikovať sa na budúcoročné majstrovstvá sveta do Ruska. Vo Viedni potrebovala zdolať domáce Rakúsko a aj viedla, ale odišla bez bodu po prehre 2:3. V závese naďalej číhajú Wales a Írsko, na ktorých čaká v záverečnom kole vzájomné stretnutie. D-skupina je podstatná tiež z pohľadu slovenských šancí na účasť v baráži.Srbsko si na Štadióne Ernsta Happela užilo takmer domáce prostredie. Početné zástupy jeho priaznivcov zarmútil inkasovaný gól v predposlednej minúte riadneho hracieho času, tak ako to pocítili Slováci v Škótsku. Napriek tomu však naďalej môže postúpiť bez ohľadu na výsledky súperov, pokiaľ v pondelok na vlastnej pôde zdolá Gruzínsko, ktoré pod trénerským vedením slovenskej dvojice Vladimír Weiss, Boris Kitka podľahlo 0:1 Walesu. Práve ten je najbližší prenasledovateľ Srbska s jednobodovým mankom, o ďalší bod späť sa nachádza Írsko, ktoré doma prekonalo Moldavsko 2:0. Pondelňajší zápas Wales - Írsko veľa napovie, aj keď Srbsko naplní úlohu favorita.Pri takom scenári sa medzi ostrovnými konkurentmi priamo rozhodne o druhej priečke. Osem z deviatich mužstiev na druhých miestach sa predstaví v baráži. Za predpokladu, že Slovensko bude figurovať v tabuľke druhých tímov, Wales i Írsko musia zabodovať naplno, aby skončili pred ním. Slovensko by si prinieslo tucet bodov, Wales a Írsko po remíze dvanásť, resp. jedenásť. Pri rovnosti bodov rozhoduje skóre, SR má +5, zatiaľ čo Wales +2. Ak zvíťazí Wales, zaradí sa do tabuľky so štrnástimi bodmi, Írsko v prípade svojho úspechu s trinástimi.Srbsko neobsadí horšie než druhé miesto, na prvenstvo v skupine mu za určitých okolností môžu stačiť aj remíza či prehra o gól. Ak predsa len skončí druhé, bude mať trinásť alebo dvanásť bodov, jeho aktuálne skóre po odpočítaní duelov s Moldavskom je +3. Srbsko, Wales aj Írsko získali šesť bodov s Moldavskom, ktoré neskončí na poslednej priečke iba v rovine utópie. Za Gruzínskom zaostáva pred domácim súbojom s Rakúskom o tri body, ale má o trinásť gólov nepriaznivejšie skóre (-18 ku -5).Walesu postačí na prvú pozíciu vnerozhodný výsledok, iba ak Srbsko prehrá minimálne o dva góly. Rovnako ako s Gruzínskom mu bude chýbať Gareth Bale, pri plnení klubových povinností v Reale Madrid utrpel zranenie lýtkového svalu. Írsko si zachová akékoľvek šance jedine víťazstvom. Tréner Martin O'Neill verí, že je v silách jeho zverencov triumfovať na štadióne protivníka, ktorému nepomôže najväčšia hviezda.vyhlásil O'Neill podľa agentúry AP.ak jp