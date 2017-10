Srbsko vyjadrilo podporu jednotnému Španielsku

Španielska vlajka, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 2. októbra (TASR) - Srbsko rešpektuje územnú celistvosť a suverenitu Španielskeho kráľovstva, zdôraznila dnes srbská premiérka Ana Brnabičová v reakcii na kontroverzné referendum o nezávislosti Katalánska.Španielsko bolo s nami, keď to bolo ťažké, povedala už skôr predsedníčka srbskej vlády narážajúc na jednostranné vyhlásenie nezávislosti juhosrbskou provinciou Kosovo z februára 2008.Podľa vlastných slov by si želala, aby sa postoje priateľov rešpektovali.V podobnom duchu sa predtým vyjadril i šéf srbskej diplomacie Ivica Dačič.Z parlamentných srbských strán vyjadrila priamu podporu nedeľnému plebiscitu o nezávislosti Katalánska iba menšia Liga sociálnych demokratov Vojvodiny. Jej predseda Nenad Čanak sa skôr vyjadril, že by bolo demokratickým právom Kataláncov, aby mohli vyjadriť svoju vôľu vo volebných miestnostiach.