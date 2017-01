Srbsko zasiahol mráz, v 9-tich okresoch vyhlásili mimoriadnu situáciu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 9. januára (TASR) - V deviatich srbských okresoch vyhlásili mimoriadnu situáciu v dôsledku mrazivého počasia a snehových závejov, informovala dnes spravodajská stanica B-92.Podľa ministerstva vnútra sú na tom najhoršie obce ležiace na juhu, juhozápade a juhovýchode Srbska. Od 6. januára úrady evakuovali do bezpečia približne 6120 ľudí a 70 vozidiel. Do záchranných operácií zapojili aj jednotky ministerstva vnútra a armády.Zhruba desať horských dedín v okrese Vladičin Han zostalo počas uplynulého víkendu odrezaných od sveta v dôsledku až tri metre vysokých závejov.Najnižšiu teplotu, mínus 33 stupňov Celzia, namerali v nedeľu v meste Sjenica na juhozápade krajiny.Ministerstvo dopravy sa rozhodlo prerušiť dopravu na riekach Sáva a Dunaj, na ktorých sa tvorí ľad.Vodiči dostali odporúčanie, aby vystrojili svoje vozidlá zimnou výbavou a rešpektovali pravidlá cestnej premávky a pokyny úradov.Mrazivé počasie bude trvať v Srbsku do stredy, ranné teploty sa budú pohybovať medzi mínus desať až mínus 18 stupňov Celzia. V niektorých oblastiach klesnú až na 25 stupňov pod nulu.