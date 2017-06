Srbsku hrozia predčasné voľby, ak parlament nepodporí Brnabičovú

Ana Brnabičová. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Belehrad 19. júna (TASR) - Srbskí vládnuci konzervatívci dnes oznámili, že ak dezignovaná premiérka Ana Brnabičová nezíska pri hlasovaní dostatok hlasov na potvrdenie vo funkcii, budú sa v krajine konať predčasné voľby.Na premiérsky post Brnabičovú nominoval minulý týždeň prozápadný srbský prezident Aleksandar Vučič. Brnabičová (41) je prvou ministerkou srbskej vlády, ktorá sa otvorene priznala k svojej lesbickej orientácii, a zároveň by sa mohla stať prvou ženou vo funkcii ministerskej predsedníčky v tejto pomerne konzervatívnej balkánskej krajine.Srbské politické strany neprijali túto nomináciu jednoznačne. Niektorí z Vučičových koaličných partnerov avizovali, že budú hlasovať proti Brnabičovej, a to kvôli jej sexuálnej orientácii.Vučič sa dnes stretol so sto poslancami svojej strany, ktorí mu sľúbili, že pri hlasovaní podporia Brnabičovej nomináciu. Na to, aby bola vo funkcii potvrdená, musí získať podporu ešte ďalších najmenej 26 poslancov. Ak sa jej nepodarí získať ďalšie podporné hlasy, budú sa konať predčasné voľby, uviedla predstaviteľka strany Marija Obradovičová.