Srbský maliar M. Ďurovka má v Bratislave slovenskú výstavnú premiéru

Na snímke akademický maliar žijúci v Srbsku, výtvarný pedagóg a publicista Michal Ďurovka počas vernisáže svojej výstavy olejomalieb Lesy a roviny 5. februára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 6. februára (TASR) – Slovenský akademický maliar žijúci v Srbsku Michal Ďurovka má v bratislavskej Univerzitnej knižnici výstavu olejomalieb. Jej názov Lesy a roviny obsahuje dva cykly obrazov s prírodnou tematikou.povedal na jej pondelkovom (5.2.) otvorení maliar. Na vernisáži sa zúčastnil končiaci veľvyslanec Srbska na Slovensku Šani Dermaku a nechýbal hudobný program.Viac ako 30 pestrofarebných obrazov je umelecké stvárnenie prírody v rôznom ročnom období. Potvrdzujú to ich názvy: Pod snehom, Jeseň v lese, Oranžová melódia lesa, Zobúdzanie prírody, Pole lásky, Sen o rovine či Fialová melódia lesa.Podľa kurátora výstavy Vladimíra Valentíka po abstraktnom prejave zakladajúcom sa na kompozícii rôznofarebných plôch sa Ďurovka rozhodol byť v maľbe konkrétnejší a bližšie k empirickému svetu. Novú maľbu aplikoval na dva cykly obrazov, ktoré jasne možno vnímať ako les alebo asociačne ako rovinu. Po kompozičnom konfrontovaní farebných plôch často nepravidelných tvarov využil vo voľnejšom prelínaní rôzne odtiene základných alebo vyvodených farieb v horizontálnej polohe. Tieto rovinné výjavy majú silnú citovú podfarbenosť a divák ich môže vnímať ako jedinečnú hudbu roviny, ktorá umožňuje umelecky ju zažiť a preniknúť do jej podstaty.V druhom cykle k dominantným horizontálnym pohybom štetca rovinných výjavov pridal vertikálne plochy a významovo sa presunul z roviny do lesa. To bola vlastne maliarova umelecká cesta. Hrou základných výtvarných prvkov a postupov prišiel k výjavom lesa. Aj ten je jednoznačne definovaný na základe citových hodnôt farieb a ich farebného odstupňovania i konfrontácie.dodal Valentík.Michal Ďurovka (1972) vyštudoval maľbu na Akadémii umení v rodnom Novom Sade. Je členom Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) a Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Svoju tvorbu prezentoval na 21 samostatných a 80 kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Jeho diela sú v rôznych galerijných a súkromných zbierkach. Zaoberá sa aj publicistikou, je výtvarným pedagógom v Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde býva.Na výstave, ktorá potrvá do 28. februára, sa podieľa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Galéria SND v Kysáči.