Srbský minister obrany chce zvážiť odklon od politiky zbližovania s EÚ

Na snímke srbský minister obrany Aleksandar Vulin (vpravo) sa rozpráva so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 21. mája (TASR) - Srbsko by malo zvážiť zmenu svojej politiky voči Európskej únii, pokiaľ od neho Brusel požaduje ako od krajiny uchádzajúcej sa o členstvo zmierenie s odštiepeneckým Kosovom. Vyhlásil to v Belehrade srbský minister obrany Aleksandar Vulin, ktorého v pondelok citovala agentúra DPA s odkazom na správy iných médií.vyjadril sa Vulin.dodal minister.Európska komisia zverejnila predpoklad, že Srbsko i Kosovo, ktoré vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, by sa mohli stať členmi EÚ do roku 2025. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ani nemecká kancelárka Angela Merkelová sa však počas minulotýždňového summitu EÚ - západný Balkán v bulharskej Sofii s týmto cieľovým termínom nestotožnili.Jedným z najdôležitejších predpokladov pre vstup Srbska do EÚ je normalizácia jeho vzťahov s Kosovom, obývanom v súčasnosti takmer výlučne Albáncami. Vyriešenie tejto otázky, ktorá je už od 19. storočia základom srbského nacionalizmu, však zrejme nie je možné očakávať, konštatovala DPA.Vplyvná pravoslávna cirkev najnovšie varovala srbské politické vedenie na čele s prezidentom Aleksandrom Vučičom, že vzdanie sa Kosova, ktoré považuje za, by znamenalo