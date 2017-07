Srbský minister zahraničných vecí podporil myšlienku rozdelenia Kosova

Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 31. júla (TASR) - Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič sa vyslovil dnes za rozdelenie Kosova, čo by podľa neho umožnilo vyriešiť dlhoročný spor o toto územie obývané prevažne Albáncami, ktoré v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska.Vo svojom príspevku pre denník Blic navrhol tento vrcholový politik aj to, aby bol v prípade rozdelenia Kosova priznaný autonómny štatút tamojším srbským kláštorom, ktoré sú zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Belehrad totiž doteraz požadoval návrat Kosova pod srbskú správu okrem iného preto, že sa tam nachádzajú mnohé historické kláštory a bojiská spojené s dejinami Srbska.Na severe Kosova žije súdržná srbská menšina a podľa predošlých návrhov na rozdelenie by sa mohla táto časť následne pripojiť k Srbsku. V tejto súvislosti však druhá strana prišla s myšlienkou pričleniť ku Kosovu oblasti na juhu Srbska, kde žije odhadom asi 100-tisícová menšina Albáncov.Srbský prezident Aleksandar Vučič vyzval pred niekoľkými dňami na vnútrosrbský dialóg o otázke Kosova, aby mohli byť rozpracované návrhy na jej konečné vyriešenie.Samostatnosť Kosova doteraz uznalo už viac ako 110 štátov sveta. Albánsky premiér Edi Rama vyzval minulý týždeň Srbsko, aby takisto uznalo zvrchovanosť Kosova, argumentujúc tým, že takýto krok by prispel k stabilizácii balkánskeho regiónu. Vyslovil sa tiež za pokračovanie dialógu medzi Kosovom a Srbskom, ktorého sprostredkovateľom je Európska únia.