Srbský novinár na polícii vypovedal, že ho uniesli maskované osoby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 16. júna (TASR) - Srbský investigatívny novinár Stefan Cvetkovič, po ktorom od štvrtka pátrala polícia, vypovedal, že ho uniesli "maskované osoby, ktoré ho chceli prepraviť do Rumunska," informuje server Novosti.rs.Po novinárovi prebiehalo od noci na štvrtok rozsiahle policajné pátranie. V meste Bela Crkva objavili jeho opustené vozidlo s otvorenými dverami, zapnutými svetlami a hrajúcim rádiom. Vedľa osobného auta sa našli aj jeho poškodené náramkové hodinky.Cvetkoviča nakoniec objavila polícia v meste Bela Crkva živého a zdravého v piatok popoludní a odviedla ho na výsluch do Belehradu.spresnil pre agentúru Beta prokurátor Tihomir Kneževič.V prípadu sa ešte v piatok vyjadril aj srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý naznačil, že mohlo ísť o zinscenovaný únos a podrobnosti vrátane úlohy samotného novinára v prípade objasní až ďalšie podrobné vyšetrovanie.Cvetkovič vypovedal, že z auta ho násilím vytiahli neznáme maskované osoby. Neboli však k nemu hrubí, nebili ho, ani nehladoval. Mali sa mu vyhrážať v súvislosti s prípadom vraždy významnej postavy kosovskorsbskej politickej scény Olivera Ivanoviča, ktorej sa venoval a zverejnil k nej množstvo informácií. Údajne ho mali uniesť osoby zapletené do tohto zločinu a ich plán bol jeho presun do Rumunska, píšu Novosti.Polícia jeho výpoveď preveruje. Podľa doterajších zistení sa nenašli žiadne stopy DNA v jeho osobnom aute ani na poškodených náramkových hodinkách. Zistilo sa tiež, že bol Cvetkovič pred niekoľkými dňami v kosovskej Prištine v spoločnosti známeho biznismena z východného Srbska a s ním aj najviac komunikoval v čase bezprostredne pred svojím zmiznutím. Telefonoval tiež na neznáme číslo lokalizované v Prištine, ako aj s niekoľkými neznámymi osobami v Macedónsku.Od roku 2013 sa novinár podľa médií sťažoval na vyhrážky. Krátko po zavraždení kosovskosrbského vodcu Ivanoviča v januári tohto roka Cvetkovič vystúpil na tlačovej konferencii, kde uviedol, že má informácie o vykonávateľoch aj objednávateľoch tohto zločinu. Predložil fotografie niekoľkých osôb, ich mená však nezverejnil. Vyhlásil, že za vraždou nestoja kosovskí Srbi ani Albánci, ale vplyvná zločinecká skupina, a atentát nemá politické ani etnické, ale výlučne kriminálne pozadie. Zverejnil tiež informáciu, podľa ktorej objednávateľ vraždy zaplatil za Ivanovičovu likvidáciu 40.000 eur, napísal spravodajský server B92.net.