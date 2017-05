Srbský parlament zvolil novú hlavnú prokurátorku pre vojnové zločiny

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 15. mája (TASR) - Srbský parlament zvolil dnes novú hlavnú prokurátorku pre vojnové zločiny Snežanu Stanojkovičovú viac ako rok po tom, čo predchádzajúci prokurátor Vladimir Vukčevič odišiel do dôchodku.Stanojkovičová bola zvolená v 250-člennom zhromaždení pomerom hlasov 153 ku dvom. Stanojkovičová pracovala na prokuratúre pre vojnové zločiny ako Vukčevičova zástupkyňa od roku 2010 do konca roka 2015, keď sa jeho tímu skončilo funkčné obdobie.Stanojkovičová pri prezentácii zákonodarcom povedala, že pri výkone funkcie by sa chcela sústreďovať na vojnové zločiny proti Srbom počas konfliktov v Chorvátsku, Bosne a Kosove.Srbská populistická vláda čelila kritike za to, že hlavného prokurátora tak dlho nevymenovala. Táto funkcia je dôležitá, keďže Srbsko sa snaží vyrovnať so zverstvami napáchanými počas balkánskych vojen v 90. rokoch minulého storočia.Predchádzajúci prokurátor Vukčevič bol nápomocný pri zadržaní najdôležitejších osôb podozrivých z vojnových zločinov spáchaných počas Bosnianskej vojny - politického a vojenského vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča a Ratka Mladiča. Tribunál OSN oboch obvinil z genocídy moslimských Bosniakov, Chorvátov a kosovských Albáncov.Boje s účasťou Srbov vypukli po rozpade bývalej Juhoslávie v roku 1991 a trvali do roku 1999, keď NATO zasiahlo proti Belehradu, aby ukončilo jeho tvrdé zásahy proti rebelujúcim etnickým Albáncom v Kosove.