Srbský politik, odvolaný pre sexistické poznámky, bude šéfom tajných

Bratislav Gašič, archívne fiti

Belehrad 22. mája (TASR) - Bývalý minister obrany Bratislav Gašič, ktorého odvolali z funkcie pre sexistické poznámky voči novinárke, sa stane novým riaditeľom srbskej tajnej služby, Bezpečnostno-informačnej agentúry (BIA). Oznámil to dnes srbský premiér a budúci prezident Aleksandar Vučič.povedal dnes srbský premiér pre srbský denník Kurir.Bratislav Gašič ako minister obrany vyvolal rozhorčenie verejnosti potom, ako si pred ním v decembri 2015 pokľakla novinárka z televízie B92, aby pri rozhovore s politikom nebola v zábere kamier. Politik jej správanie komentoval vetou:Vučič ho potom na nátlak novinárov odvolal z funkcie, pripomína agentúra AP.Samotný Gašič, ktorý patrí k najbližším spolupracovníkom srbského premiéra, bol presvedčený, že jeho odvolanie presadili západné krajiny v súvislosti s jeho proruskými názormi.Gašičov nástup do prestížnej funkcie riaditeľa BIA musí ešte potvrdiť srbská vláda. Oficiálne ho potom do nej vymenuje srbská Rada pre národnú bezpečnosť.