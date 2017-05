Srbský premiér Vučič rezignoval, v stredu sa ujme funkcie prezidenta

Aleksander Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 30. mája (TASR) - Dosluhujúci srbský premiér a novozvolený prezident v jednej osobe Aleksandar Vučič predložil dnes v parlamente svoju rezignáciu, aby sa mohol v stredu ujať úradu hlavy štátu a zložiť prezidentskú prísahu. Informovala o tom agentúra Tanjug, citovaná agentúrou DPA.Všeobecne sa očakáva, že zákonodarný zbor tento krok potvrdí v stredu a Vučič bude oficiálne uvedený do funkcie hlavy štáty na poludnie miestneho času. Vučič jasne zvíťazil už v prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali začiatkom apríla; len 11 mesiacov po tom, ako so svojou Srbskou pokrokovou stranou (SNS) zvíťazil aj v parlamentných voľbách.Vučič (47) v prezidentskom kresle nahradí Tomislava Nikoliča, ktorý sa už o druhé päťročné funkčné obdobie neuchádzal. Kto Vučiča vystrieda na poste premiéra, zatiaľ nie je známe. Svojho nástupcu by mal Vučič vymenovať do 18. júna.Vučič bol pôvodne krajne pravicovým extrémistom, ktorý svoju rétoriku zmiernil po založení SNS v roku 2008, čím zaplnil vtedy uprázdnený stredopravý priestor v srbskej politike. Z proruského oponenta EÚ sa postupne stal zástancom vstupu Srbska do tohto bloku, blízkych vzťahov s Moskvou sa však nevzdal.Hoci sa Vučič presúva z mocensky silnejšej pozície premiéra do funkcie prezidenta, ktorá má zväčša reprezentatívny charakter, predpokladá sa, že si zachová všetky "mocenské páky" na kontrolu SNS. Nešlo by o nový koncept - zosnulý srbský líder Slobodan Miloševič disponoval všetkou mocou bez ohľadu na aktuálnu pozíciu. Bývalý srbský prezident Boris Tadič takisto efektívne vládol prostredníctvom zástupcu, keď stál na čele štátu v rokoch 2004-12.