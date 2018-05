Srbský prezident bude prvým hosťom staronového ruského prezidenta

Aleksandar Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Belehrad 7. mája (TASR) - Staronový ruský prezident Vladimir Putin prijme už deň po pondelkovej inaugurácii v Moskve prvú zahraničnú hlavu štátu v novom funkčnom období, ktorou bude najvyšší srbský predstaviteľ Aleksandar Vučič.Prezident postjuhoslovanskej republiky to označil v pondelok vo vysielaní srbskej verejnoprávnej televízie RTS za veľkú poctu pre Srbsko. Jeho krajina podľa Vučičových slov ukázala, že je spoľahlivým a korektným partnerom, ktorý pri výskyte problémov nebodá nožom do chrbta.Srbsko by nemalo zabúdať, že jeho postoje Moskva vždy podporila, pripomenul prezident Vučič s ohľadom na problematiku Kosova, niekdajšiu provinciu krajiny, ktorej jednostranné vyhlásenie nezávislosti Belehrad i Moskva naďalej odmietajú uznať podobne ako ďalšie krajiny vrátane Slovenska.Hosť z Belehradu sa v stredu v Moskve zúčastní na tradičnej vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva. Vučič v tejto súvislosti naznačil, že bude na tomto podujatí jediným zahraničným hosťom popri izraelskom premiérovi Benjamninovi Netanjahuovi.