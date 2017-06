Srbský prezident Vučič: Putin je vedúcou postavou svetovej politiky

Aleksander Vučič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 6. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zohráva vedúcu úlohu vo svetovej politike. Na stretnutí s predsedom dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej dumy - Viačeslavom Volodinom to v pondelok v Belehrade vyhlásil nový srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorého citovala agentúra TASS.Podľa Vučiča, bývalého srbského premiéra, ruský prezident "robí to, čo náš ľud potrebuje".Volodin je na čele ruskej delegácie počas oficiálnej návštevy Srbska. Ide o prvú Volodinovu návštevu európskej krajiny od jeho zvolenia za predsedu Štátnej dumy v októbri 2016.Ruskí a srbskí zákonodarcovia absolvovali v pondelok v Belehrade druhé spoločné stretnutie výboru pre spoluprácu medzi ruskou Štátnou dumou a srbským jednokomorovým Národným zhromaždením.Vučič v prezidentskom kresle nahradil 31. mája Tomislava Nikoliča, ktorý sa už o druhé päťročné funkčné obdobie neuchádzal. Vučič jasne zvíťazil už v prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali začiatkom apríla.Vučič bol v minulosti spojencom krajne pravicového extrémistu Vojislava Šešelja a jeho Srbskej radikálnej strany (SRS). Svoju rétoriku zmiernil po založení Srbskej pokrokovej strany (SNS) v roku 2008, čím zaplnil vtedy uprázdnený stredopravý priestor v srbskej politike. Z proruského oponenta EÚ sa postupne stal zástancom vstupu Srbska do tohto bloku, blízkych vzťahov s Moskvou sa však nevzdal.