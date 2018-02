Srbský stredopoliar Ristič je ďalšou zahraničnou posilou Sparty Praha

Na archívnej snímke hráči Sparta Praha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. februára (TASR) - Srbský stredopoliar Mihajlo Ristič je ďalšou zahraničnou akvizíciou futbalistov Sparty Praha. Český klub získal 22-ročného hráča na ročné hosťovanie z ruského Krasnodaru.povedal Ristič po príchode na Letnú podľa portálu idnes.cz. Stal sa už trinástym cudzincom v kádri Sparty, kde pôsobí aj slovenský legionár Lukáš Štetina.V uplynulých dňoch Spartu posilnili aj rumunský brankár Florin Nita a jeho krajan Nicolae Stanciu. Do tímu by mal navyše pribudnúť aj Guélor Kanga (Gabon). Do Newcastle United odišiel v posledný januárový deň slovenský brankár Martin Dúbravka.