Srebrenický masaker:ICTY potvrdil rozsudok o čiastočnej vine Holandska

Srebrenica, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 27. júna (TASR) - Odvolacia komora Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) dnes potvrdila, že Holandsko je čiastočne zodpovedné za smrť 300 moslimov v Srebrenici. Informuje o tom agentúra DPA.Ide o potvrdenie rozsudku z roku 2014, podľa ktorého členovia mierového práporu OSN z Holandska mali vedieť, že moslimským mužom a chlapcom, ktorí počas občianskej vojny v Juhoslávii v júli 1995 hľadali útočisko v tzv. bezpečnej zóne OSN v Potočari, hrozí smrť, keď zónu opustia.Podľa srbského spravodajského servera B92 proti rozsudku z roku 2014 Holandsko podalo odvolanie argumentujúc, že nikto nemohol vedieť, že dôjde ku genocíde. Podľa ICTY však holandskí vojaci mali počítať s takouto možnosťou. Keby moslimskí muži neopustili základňu OSN, ostali by nažive.Podľa agentúry Reuters ide o mimoriadny rozsudok vzhľadom na to, že sa za svoje činy musí zodpovedať štát, ktorého vojaci pôsobili v rámci mierovej misie OSN. OSN pritom majú imunitu pred trestným stíhaním.Súd zamietol ostatné obvinenia, ktoré vzniesla organizácia Srebrenické matky, združujúca matky a vdovy po zavraždených moslimoch. Podľa nich je Holandsko zodpovedné za smrť cca 8000 bosnianskych mužov a chlapcov, ktorých v júli 1995 zavraždili vojská pod vedením srbského generála Ratka Mladiča.Podľa ICTY síce mali holandskí vojaci priamo ohlásiť vojnové zločiny, ale holandský štát nemôže byť za to braný na zodpovednosť, pretože aj tak nemohol zabrániť genocíde.