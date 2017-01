ŠRVŠ: Odchod RegioJetu znamená niekoľko zmien pre vysokoškolákov

Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 31. januára (TASR) - Odchod prepravcu RegioJet z trasy Bratislava - Košice asi znamená koniec niektorých zliav pre vysokoškolákov. Upozornil na to dnes predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) SR Bálint Lovász v priestoroch bratislavskej vlakovej Hlavnej stanice. O možných zľavách pre študentov vo vlakoch štátneho prepravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zástupcovia ŠRVŠ rokovali v pondelok (30.1.) aj so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Petrom Ďurčekom. Ten im prisľúbil hľadanie možnosti zliav pre doktorandov.Odchod súkromného prepravcu znamená podľa Lovásza niekoľko zmien pre študentov vysokých škôl.upozornil v deň poslednejvlaku súkromného prepravcu na trase z hlavného mesta do metropoly východného Slovenska.podčiarkol Lovász s tým, že takto to definuje aj zákon o vysokých školách. Doktorandi však podľa neho nemajú nárok čerpať zľavy pri rýchlikoch a ostatnej vlakovej doprave.Z týchto dôvodov sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ŠRVŠ a ministerstva dopravy.doplnil Lovász.Rezort dopravy pre TASR potvrdil, že štátny tajomník Peter Ďurček z poverenia ministra dopravy Arpáda Érseka na neformálnom stretnutí prijal predstaviteľov ŠRVŠ.spresnil odbor komunikácie ministerstva.InterCity (IC) vlaky sú však podľa MDV komerčným produktom.dodal odbor komunikácie ministerstva s tým, že vo vlakoch, ktoré štát objednáva vo verejnom záujme, sa poskytujú viaceré zľavy pre vybrané skupiny obyvateľov na základe uznesenia vlády.