SSC chce rekonštruovať mosty v Nitrianskom a Trnavskom kraji

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) chce rekonštruovať mosty na cestách prvej triedy v Nitrianskom a Trnavskom kraji za odhadovanú cenu 12,172 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Cestári chcú celkovo zrekonštruovať päť mostov, a to v Holíči, Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch a v Slatine.Rekonštrukčné práce na mostoch majú podľa SSC spočívať najmä v kompletnej výmene mostného zvršku, teda vozovky, a tiež izolácie, odvodnenia, chodníkov, ríms, zábradlia a mostných záverov. Zároveň sa má zosilniť horná stavba vybudovaním spriahajúcej dosky a opraviť a zosilniť sa má spodná stavba mosta.Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasti v tendri do 20. júna tohto roka. Zákazka bude spolufinancovaná z eurofondov.