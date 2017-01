SSC hľadá dodávateľa štúdie realizovateľnosti obchvatu obce Drietoma

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Drietoma 26. januára (TASR) – Návrh technického, ekonomického a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/9 v prihraničnej obci Drietoma v Trenčianskom okrese má byť výsledkom štúdie realizovateľnosti obchvatu obce. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila dnes Slovenská správa ciest (SSC) vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Štúdia realizovateľnosti má navrhnúť a posúdiť najvhodnejšie riešenia trasy viac ako šesťkilometrového úseku od začiatku zastavaného územia obce Drietoma pri rešpektovaní zastavaných území, územného rozvoja dotknutých obcí, ochranných pásiem a chránených lokalít.Celková predpokladaná hodnota zákazky je 54.750 eur bez DPH, obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie. Hlavným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bude cena projektu. Štúdia by mala byť vypracovaná do 180 dní od zadania zákazky. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. februára.