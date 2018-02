SSC: Vodiči pozor, na niektorých miestach sneží a pretrváva hmla

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. februára (TASR) - Vodiči jazdiaci po slovenských cestách by mali byť naďalej obozretní, v niektorých úsekoch stále pretrváva hmla. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC).







Viditeľnosť do 200 m je v súčasnosti v lokalitách Spišský Hrhov, Dedova jama, Šibeník, Piešťany - Koslavce a Zavar. Okrem toho pre vodičov naďalej platí, že cesta II/584 Srdiečko - Bystrá je pre akúkoľvek dopravu prejazdná iba za použitia snehových reťazí. Uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky ostáva horský priechod Šútovce.



Pre sneženie, hmlu a vozovku pokrytú súvislou vrstvou snehu treba opatrne jazdiť aj na ďalších úsekoch. Podľa Stella centra ide najmä o okolie Považského Chlmca, Považskej Teplej, Horného Hričova, Hričovského Podhradia, Žiliny, Predmieru a Važca. Pozor si treba dávať taktiež na horskom priechode Fačkov, v okolí Východnej a medzi Košickým Klečenovom a Dargovom.



Ako informuje portál zjazdost.sk, všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty by mali byť zjazdné. Povrch vozoviek je zväčša suchý až mokrý, okrem rýchlostnej cesty R3 na Orave, kde je povrch cesty pokrytý vrstvou kašovitého snehu. Zjazdné by tiež mali byť cesty I., II. a III. triedy, kde je situácia obdobná. Výnimkou sú niektoré cesty na strednom a východnom Slovensku, ktoré pokrýva vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. Rovnako je to aj na horských priechodoch.

Vo vyšších polohách Vysokých Tatier je zvýšené lavínové nebezpečenstvo



Vo všetkých pohoriach platí v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo – druhý stupeň z päťdielnej stupnice. Len vo Vysokých Tatrách v polohách od 1800 metrov nad morom platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo - tretí stupeň.



Ako informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku, za posledných 24 hodín napadlo do desať centimetrov snehu. Sneh padal na zamrznutú snehovú pokrývku, ktorú stabilizovalo striedanie kladných a záporných teplôt počas posledného týždňa.



„Nový suchý prachový sneh je po nočnom silnom severnom vetre rozmiestnený veľmi nerovnomerne na záveterne orientovaných svahoch, v žľaboch a pod stenami. V týchto miestach predstavujú nebezpečenstvo tvrdé nafúkane snehové dosky vo všetkých pohoriach. V hrebeňových častiach a náveterných svahoch je vyfúkaný povrch snehu tvrdý a zamrznutý,“ uviedol Sedlák s tým, že s predpokladaným snežením a silným vetrom môže byť tendencia lavínového nebezpečenstva stúpajúca.