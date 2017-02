SSE čaká na nové cenové rozhodnutia, rozdiely v platbách zúčtuje

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 17. februára (TASR) - Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) momentálne čaká na vydanie nových cenových rozhodnutí na základe vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike Úradu pre reguláciou sieťových odvetví (ÚRSO), ktorou sa mení štruktúra sadzieb späť na úroveň z roku 2016. TASR o tom informovala hovorkyňa SSE, a.s., Michaela Krivá.Pre zákazníkov zo segmentu domácností by to podľa nej malo znamenať návrat k pevnej mesačnej platbe za odberné miesto bez ohľadu na počet fáz.uviedla hovorkyňa SSE.Upozornila, že doteraz vystavené faktúry a zálohové platby sú stále v platnosti.doplnila Krivá.Zdôraznila, že SSE bude okamžite po vydaní nových cenových rozhodnutí so zákazníkmi aktívne komunikovať.," dodala hovorkyňa SSE.