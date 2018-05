Stačí 10 miliár dolár a všetky deti by mali vzdelanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

New York 12. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres, globálne a regionálne banky, ako aj 11,5 milióna mladých ľudí podporili kampaň na vyzbieranie 10 miliárd amerických dolárov (8,38 miliardy eur), vďaka ktorým má získať do roku 2030 každé dieťa na svete prístup k stredoškolskému vzdelaniu. V prípade úspechu pôjde o najväčšiu investíciu do vzdelávania v dejinách, informovala agentúra AP.Mládežnícki aktivisti doručili v piatok Guterresovi petíciu s 1,5 milióna podpisov z Pakistanu a Bangladéša, čím doplnili ďalších 10 miliónov podpisov zozbieraných z rôznych častí sveta. Vyzývajú týmto spôsobom svetových lídrov, aby zriadili Medzinárodný finančný nástroj pre vzdelávanie, ktorý môže prostredníctvom uvedenej sumy pomôcť dostať do školy milióny marginalizovaných chlapcov a dievčat.Osobitný vyslanec OSN pre všeobecné vzdelávanie Gordon Brown upozornil, že v súčasnosti nechodí do školy vyše 260 miliónov detí. Pokiaľ sa terajšie trendy nezmenia, v roku 2030 nezíska 400 miliónov detí vzdelanie po dosiahnutí veku 11 rokov.zdôraznil Brown, pričom do druhej skupiny zaradil aj utečencov a deti z krízových oblastí.