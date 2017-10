Sťahovanie bánk z Londýna by malo stáť každú až 500 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 2. októbra (TASR) - Brexit môže stáť podľa znalcov každú veľkú banku, ktorá odíde z Londýna, až 500 miliónov eur. Suma by mala byť vyššia, než doteraz predpokladali.Dôvodom bude fakt, že mnohí bankári nechcú opustiť Londýn a v nových finančných centrách EÚ, medzi ktorými sú Frankfurt nad Mohanom, írsky Dublin a Paríž, žije málo skúsených finančníkov.Spravodajská agentúra Bloomberg sa odvoláva na experta z podnikovej poradenskej firmy PwC. Banky, ktoré chcú dostať odborníkov z Londýna, pripravujú pre nich lákavé stimulačné balíky. Finanční experti, ktorí sa rozhodnú presídliť do nových finančných centier, dostanú napríklad zadarmo byt, ich deťom sa budú platiť súkromné školy a dostanú aj iné bonusy. Bankár, ktorý teraz zarába v Londýne jeden milión GBP (1,13 milióna eur) ročne, by mohol stáť na kontinente až 1,5 milióna eur.Podľa výsledkov prieskumov väčšina bánk z Londýna presunie centrály do Frankfurtu nad Mohanom. Medzi nimi sú európske centrály amerických ústavov Citigroup, Morgan Stanley a Goldman Sachs. Rovnaký zámer majú aj viaceré japonské banky. V nemeckom finančnom centre vzniknú v sektore v nasledujúcich rokoch desiatky tisíc pracovných miest.Nemecká krajinská banka Hessen-Thüringen (Helaba) však koncom augusta uverejnila prognózu vývoja európskeho bankovníctva po brexite. Nehovorí o desaťtisícoch miest vo finančnom sektore Frankfurtu, ale malo by ich vzniknúť len 8000.(1 EUR = 0,88173 GBP)