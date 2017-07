Štajnoch prestúpil z Hradca Králové do Jugry Chanty-Mansijsk

Na snímke v popredí obranca Martin Štajnoch Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 31. júla (TASR) - Český hokejový extraligista Mountfield Hradec Králové uvoľnil slovenského obrancu Martina Štajnocha do klubu účastníka KHL z Jugry Chanty-Mansijsk. Informoval o tom český klub na oficiálnom webe.Štajnoch prišiel do Mountfieldu pred minulou sezónou a za "levov" odohral celú základnú časť. Ďalších 11 duelov pridal v play off. Celkovo strelil dva góly a pridal 6 asistencií." povedal generálny manažér Aleš Kmoníček.Dvadsaťšesťročný hokejista sa môže do tohto českého klubu vrátiť.dodal Kmoníček.