STÁMILIÓNY SVRČOV PRE EURÓPU: Česi otvárajú najväčšiu svrčiu farmu

Múka zo svrčkov? Možno čoskoro realita. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Praha 5. februára (TASR) - Hmyz sa tento rok stal povoleným jedlom v celej Európskej únii (EÚ). Členské štáty zatiaľ riešia túto problematiku odlišne, niekde to akceptujú, inde, napríklad v Česku, nie. Jedinú výnimku v susednej krajine predstavovala degustácia jedál s hmyzom. Ale podnikatelia už cítia novú príležitosť, konštatuje portál iDNES.cz."V Thajsku otvoríme najväčšiu farmu na svrčkov na svete," cituje portál priekopníkov jedál s hmyzom Radka Huška a Daniela Vacha.Od januára sú svrčky a ďalší adepti z ríše hmyzu v EÚ zaradení medzi takzvané tradičné potraviny tretích krajín. Čaká sa už len na schvaľovací proces, ktorý môže trvať pár mesiacov. Svrčky sú už podľa českej veterinárnej správy v procese.A Hušek a Vach sú pripravení. Už pred rokmi prišli s nápadom predávať proteínové a energetické tyčinky Sens z múky zo svrčkov a svoj biznis už slušne rozbehli. Zhruba o mesiac by mala začať s výrobou ich svrčia farma v Thajsku, odkiaľ budú voziť do Európy 3,5 tony mletých svrčkov mesačne."Konkurencia je zatiaľ malá, takže pôjde o najväčšiu svrčiu farmu na svete," povedal Hušek. Za rok sa v nej "vyprodukuje" zhruba 800 miliónov svrčkov. Očakáva, že po novej legislatívnej úprave stúpne záujem o hmyz ako jedlo, pribudne viac firiem a vďaka tomu vzrastie dopyt tiež po ich múke zo svrčkov. Českí podnikatelia sú pripravení múku využívať nielen sami na výrobu tyčiniek, ale predávať ju ďalším spracovateľom."Cieľom je, aby bola svrčia múka lacnejšie ako kuracie mäso. Nižšia cena navyše priláka ďalšie firmy," domnieva sa Hušek.Pre svrčie farmy sú v Thajsku lepšie klimatické podmienky ako v ČR, v chove je však čo zdokonaľovať. Všetko na farme sa robí ručne, vrátane kŕmenia. To sa však dá zautomatizovať.Hušek a Vach sa začali myšlienkou na podnikanie s hmyzom zaoberať v polovici roka 2015. Našli na ňom veľa pozitív - hmyz je výživný, ekologický, chov napríklad práve svrčkov spotrebuje rádovo menej vody, úrodnej pôdy a vytvorí menej skleníkových plynov než chov kráv. Navyše svrček vraj necíti bolesť, takže by mohol byť prijateľným zdrojom proteínov aj pre niektorých vegetariánov.Všetko si dobre premysleli. "Neuvažovali sme o žiadnych škorpiónoch v čokoláde, nechceli sme desiť ľudí. Chceli sme vytvoriť niečo, čo naučí ľudí jesť hmyz," uviedol Hušek.Preto napríklad nemajú na obale svojich proteínových a energetických tyčiniek žiadnu fotku svrčka, aj keď napísané to tam je. Teraz má pribudnúť kreslený svrček."Keď sme premýšľali, aký hmyz zvoliť, tak druhou alternatívou bol múčny červ. Na toho však na prednáškach, kde sa pýtam, čo sú potenciálni zákazníci ochotní akceptovať, reaguje len pár ľudí. Svrček vychádza najlepšie. Je to taká rozprávková postava, ľudia sa ho neboja," vysvetľuje Hušek. "Veľmi výživné sú aj šváby, ale tie by nikto nejedol," dodáva.S ich cieľom naučiť jesť a neodstrašiť súvisí terminológia, ktorú vytvorili. Najemno rozomletým svrčkom, ktoré používajú v tyčinkách, hovoria svrčia múka, aj keď ide vlastne o obdobu sušeného hovädzieho.Začiatky však boli zložitejšie, než len vybrať správny druh hmyzu. So svojím nápadom pred necelými tromi rokmi Hušek a Vach na českom ministerstva poľnohospodárstva nepochodili. Podnikatelia to však nevzdali a firmu založili vo Veľkej Británii, kde získali povolenie na dovoz a spracovanie svrčkov. Predávať tyčinky vďaka tomu mohli v celej Únii. Dnes, keď sa čaká na definitívne áno z EÚ, sú vo výhode. Na rozdiel od ostatných už môžu svoj biznis rozvíjať.Sens Foods v súčasnosti predáva vyše 10.000 tyčiniek mesačne a toto číslo podľa Hušeka každý mesiac rastie. Ich tržby dosahujú rádovo milióny korún. Tyčinkami pritom skončiť nechcú. „Radi by sme prišli začiatkom budúceho roku s ďalším produktom, malo by to byť niečo bežnejšie na desiatu,“ uzavrel Hušek.