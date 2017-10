Stamkos, Kučerov a Couture sa stali v NHL hviezdami týždňa

Steven Stamkos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. októbra (TASR) - Útočníci Steven Stamkos a Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning a Logan Couture zo San Jose Sharks sa stali hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej súťaži NHL.Za prvú hviezdu vyhlásili Stamkosa, autora dvoch gólov a deviatich asistencií v štyroch zápasoch. Vyšvihol sa na čelo kanadského bodovania, na konte už má 18 bodov. Svoj výborný týždeň korunoval v zápase proti Pittsburghu, kde dosiahol gól a tri asistencie. Stamkos je zároveň prvý hráč od sezóny 2012/13, ktorý mal v úvodných deviatich dueloch priemer minimálne dvoch bodov na zápas. Predtým naposledy sa také niečo podarilo Thomasovi Vanekovi v drese Buffala Sabres.Stamkosov tímový kolega Kučerov si pripísal päť presných zásahov a tri asistencie. Tampa je aj vďaka nim na čele súťaže, z deviatich zápasov získala 15 bodov. Rus sa stal prvým hráčom od ročníka 1992/93 s minimálne jedným gólom v úvodných siedmich stretnutiach novej sezóny.Couture nazbieral v drese "žralokov" sedem kanadských bodov za päť gólov a dve asistencie. Počas týždňa dosiahol druhý hetrik v kariére, proti New Yorku Islanders to však nestačilo na víťazstvo. Informovala o tom oficiálna ligová stránka.