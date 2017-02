Stanica metra sa volá po lodi polárnikov,varuje pred oteplovaním klímy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Každý deň ľudia mechanicky vystupujú na staniciach bruselského metra, a pritom niektoré z nich v sebe skrývajú zaujímavý príbeh. História, veda, šport – to všetko sa skrýva za zdanlivo všednými názvami zastávok. Viaceré stanice v sebe nesú historický odkaz, ale po východe z podzemia na povrch sa cestujúci ocitá v modernom Bruseli. Tento článok je ďalším dielom seriálu o spoznávaní hlavného mesta Belgicka prostredníctvom staníc jeho metra.

Brusel 5. februára (TASR) – Bruselská stanica metra Belgica je pomenovaná netypicky – po lodi, na ktorej sa belgickí vedci vybrali pred viac ako storočím do Antarktídy i Arktídy. Hoci loď už dávno drieme potopená v hlbinách mora, polárne ľadovce pútajú pozornosť aj v súčasnosti, pretože sa v dobe globálneho otepľovania čoraz rýchlejšie zmenšujú.V roku 1897 sa belgický námorník a polárnik Adrien de Gerlache na lodi Belgica vybral z Antverp na vôbec prvú čisto vedeckú výpravu do Antarktídy. Prvenstvo zožal aj v dĺžke výpravy - ako prvý s 19-člennou posádkou strávil v Antarktíde celú zimu. Z výpravy sa Gerlache vrátil o dva roky neskôr s množstvom vedeckých poznatkov.Členmi posádky boli aj dvaja polárnici, ktorí sa neskôr zapísali do dejín, Roald Amundsen a Frederick A. Cook. Nórsky moreplavec Amundsen ako prvý oboplával Ameriku zo severu a dosiahol južný pól. Američan Cook zase takmer dosiahol severný pól.V lodi Belgica ešte Gerlache podnikol tri výpravy do Arktídy. Počas prvej svetovej vojny bola Belgica predaná Nórsku a v roku 1940 sa stala terčom nemeckého bombardovania, po ktorom navždy zmizla v hlbinách Severného ľadového oceánu.V 80. rokoch v Bruseli otvorili stanicu metra Belgica. Na stenách pozdĺž nástupišťa sa odvtedy vynímajú maľby zobrazujúce loď belgických polárnikov. Ráz stanice sa zmenil v roku 2009 pri príležitosti otvorenia belgickej polárnej stanice Princesse-Élisabeth v Antarktíde. Na steny vtedy pribudli maľby polárnej stanice a nové motívy upozorňujúce na globálne otepľovanie.Menej známe je, že názov Belgica niesol aj teplovzdušný balón belgického medzivojnového rekordéra Ernesta Demuytera. Ten ako prvý trikrát po sebe zvíťazil v prestížnej súťaži diaľkového letu teplovzdušných balónov Pohár Gordona Bennetta. Celkovo v súťaži vyhral šesťkrát a raz preletel v balóne až 1170 kilometrov.Loď Belgica priviedla bádateľov do vtedy ešte málo preskúmanej Antarktídy, nekonečnej ľadovej krajiny. Tak ako sa loď odplavila od jej brehov, tak sa dnes čoraz rýchlejším tempom z polárnych oblastí vplyvom stúpania svetovej teploty uvoľňujú masy ľadu. V Bruseli - srdci Európskej únie, ktorá je svetovým lídrom v boji proti globálnemu otepľovaniu - na tento celosvetový problém upozorňuje stanica metra Belgica.