Stanicu metra v Bruseli zasvätili polárnikom a globálnemu otepľovaniu

Brusel 4. februára (TASR) - Každý deň ľudia mechanicky vystupujú na staniciach metra, a pritom niektoré z nich v sebe skrývajú zaujímavý príbeh. História, veda, šport – to všetko stojí za zdanlivo všednými názvami zastávok. Viaceré stanice v sebe nesú historický odkaz, ale po vyjdení z podzemia na povrch sa cestujúci ocitá v modernom Bruseli.Druhý diel seriálu TASR bude túto nedeľu venovaný stanici metra nazvanej podľa lode polárnych výskumníkov, ktorí ako prví pred viac ako storočím strávili celú zimu v Antarktíde. Vedeckú výpravu do krajiny snehu a ľadu pripomínajú maľby na stenách nástupišťa.Ďalšie maľby na tejto stanici zasvätenej polárnemu výskumu upozorňujú aj na aktuálny problém – globálne otepľovanie. To spôsobilo, že polárne oblasti, ktoré skúmali pred storočím belgickí vedci, už dnes vyzerajú inak.