Stanovisko producenta Milana Stráňavu k tlačovej besede poslankyne NR SR Renáty Kaščákovej zo dňa 06. 06. 2018

BRATISLAVA 7. júna 2018 (WBN/PR) - Pani poslankyňa Kaščáková pokračuje v priamo zameraných útokoch na moju osobu a na moju spoločnosť, je pre mňa dôležité brániť svoje dobré meno a dobré meno mojej firmy a preto na jej útoky reagovať.Za obdobie od roku 1993 do dneška som vyprodukoval 18 filmov a niekoľko seriálov, ktoré boli úspešné doma aj v zahraničí. Z týchto filmov si pani poslankyňa vybrala 4 filmy, ktoré majú slúžiť ako príklad mojej nespoľahlivosti. Pani poslankyňa opakovane spomína filmktorý som však neprodukoval – produkovala ho akciová spoločnosť Jánošík, na ktorú som nikdy nemal a ani nemám žiadne väzby čo sa týka pozície akcionára alebo člena orgánov spoločnosti. Na základe objednávky som pre túto spoločnosť vykonával produkčné služby tak, ako mnoho iných firiem a jednotlivcov a svoj výkon som jej fakturoval. Dnes je faktom, že spoločnosť Jánošík a. s. bola zlikvidovaná, film Jánošík nezrealizovala a po jej likvidácií som sa ocitol na strane poškodených, nakoľko mi nezaplatila všetky faktúry, ktoré som jej vystavil.Pani poslankyňa Kaščáková si teda ani nezistí reálne fakty, ale pri svojich útokoch používa rôzne historky, ktoré sa snaží dať do účelových súvislostí, pričom tieto nie sú pravdivé. Kam zmizlo poslankyňou Kaščákovou tvrdených 80 miliónov korún, dodnes netuším a je zodpovednosťou pani Kaščákovej, ak vie, kde skončili, pravdivo informovať verejnosť. Asi pozná, na rozdiel odo mňa, účtovníctvo spomenutej akciovej spoločnosti.Filmbol jeden z prvých filmov realizovaných tzv. elektronickou technológiou. Táto bola použitá práve na zlacnenie procesu priameho nakrúcania. Režisérom bol Maroš Kákoš a k tomuto projektu nemám viac čo dodať. Film bol nakrútený, bol uvedený v kinách aj v televízii, náklady na jeho realizáciu boli riadne vyúčtované a čo k nemu má samotná pani poslankyňa Kaščáková, neviem.Film a tv seriálnikdy nebol podporený prostriedkami z Audiovizuálneho fondu. Zmluvu o koprodukcii s RTVS vypovedala RTVS z vlastného rozhodnutia a prevzala na seba celý projekt. Jeho realizáciu resp. nerealizáciu som už ďalej nevedel ovplyvniť.Rozprávkurealizovala česká producentská spoločnosť. Na Slovensku bola moja spoločnosť minoritným koprodukčným partnerom. Mojim zmluvným partnerom bola RTVS, ktorá v tom čase pod vedením manažmentu pani Zemkovej zrušila nielen projekt Dunajská sága, ale aj tento projekt Kováč z Podlesia. RTVS teda ukončila so mnou zmluvu, podľa R. B. s tým, že z ich strany prestane voči mne negatívna medializácia, ak prepíšem celý projekt na spoločnosť zosnulého podnikateľa R. B., ktorý bol v tom čase, spolu s Františkom Turňom, poradcom ministra kultúry za stranu SaS. Predpokladám, že minimálne tieto dve osoby jednali v zhode. Keďže som nemal inú možnosť, pretože podnikateľ R.B. mi ukázal podpísanú koprodukčnú zmluvu medzi jeho firmou a RTVS, previedol somktoré boli dovtedy na účte v notárskej úschove, spoločnosti podnikateľa R. B. Len z rozprávania viem, že podnikateľ R. B. a František Turňa sa následne rozhádali a podali na seba vzájomne trestné oznámenia. Tento spor sa preniesol aj na úroveň českej producentskej spoločnosti. Predovšetkým aktivitou českej spoločnosti bol Kováč z Podlesia napriek všetkému distribuovaný do kín a v televízii odvysielaný. Takže ani tu pani poslankyňa Kaščáková nemala pravdu – film bol nakrútený, uvedený v kinodistribúcii aj v televíznom vysielaní, u mňa sa pri tomto filme nestratilo ani euro a vo výsledku som s jeho produkciou nemal nič spoločné, keďže prvýkrát za existencie mojej spoločnosti som sa stal obeťou „vypaľovania“.Z uvedeného vyplýva, že pani poslankyňa si vyskladala „argumentáciu“ voči mojej osobe a voči projektu Generál z náhodilých, útržkovitých informácií, ktoré sú viac v podobe klebiet ako faktov a účelovo ich prekrúca tak, aby poškodila moje meno a moju firmu. Proti tomuto jej počínaniu sa budem brániť právnymi prostriedkami.O tom, ako funguje systém prideľovania dotácií z AVF, som nerozhodol ani ja, ani nikto z mojej spoločnosti a vždy som sa snažil plniť pravidlá, ktoré boli dané. Podľa môjho názoru je systém nastavený korektne, hoci vždy je možné po odbornej debate každý systém zlepšovať.Nie je pravdou, že prostriedky AVF sú len prostriedky daňových poplatníkov. Do tohto fondu významne prispievajú televízni vysielatelia, distribútori a ďalší súkromní podnikatelia v audiovizuálnom priemysle.V Bratislave, 07.06.2018Mgr. Milan Stráňava, producent