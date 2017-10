SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spochybňovať dnes náročnosť celej kauzy a vytvárať akési dojmy o vopred danom výsledku je nielen smiešne, ale aj urážlivé voči účastníkom sporu, ako aj samotnému arbitrážnemu súdu vo Viedni. Už niekoľko dní sme nútení naším spolupracovníkom z rôznych oblastí biznisu a akademického prostredia doma aj v zahraničí, ktorí čítajú a počúvajú výmysly o tejto kauze zo zahanbením vysvetľovať, že u nás na Slovensku je to jednoducho tak, že úspech sa neodpúšťa.Napriek tomu, že opakovane a konzistentne tvrdíme, že konečná výška našej odmeny za tento spor bude stanovená dohodou s klientom a že ku rokovaniu o jej výške nás nikto nemusí vyzývať, pretože to robíme už dávno, každý deň sme spájaní so sumou 64 miliónov eur. Teda sumou, ktorá v tomto prípade nikdy nebola stanovená.Preto sme nútení opakovane upozorniť, že pre MH Manažment v zastúpení štátu sme vyhrali medzinárodnú arbitráž v hodnote 700 miliónov eur. Čelili sme pritom nielen extrémne krátkym časovým lehotám, ale aj medzinárodnej právnickej mašinérii, ktorá disponuje tisíckami právnikov na celom svete.style="text-decoration: underline">Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o.