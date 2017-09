Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o.: Pre spoločnosť MH Manažment a pre Slovenskú republiku sme vyhrali jeden z historicky najväčších arbitrážnych sporov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Na náš podiel na tomto absolútnom víťazstve sme hrdí a dôrazne sa ohradzujeme voči štvavej kampani, ktorá sa v tejto súvislosti voči našej kancelárii rozpútala. Logiku by podľa nás mala kritika v prípade, kedy by sme túto arbitráž pre spoločnosť MH Manažment a Slovensko prehrali a krajina by bola prinútená zaplatiť odškodné vo výške 700 miliónov eur a príslušné súdne trovy.Počas celého prípadu sme postupovali prísne v súlade so zmluvou s naším klientom a prísne v súlade so všetkými pravidlami, zákonmi a normami, ktoré sa týkajú výkonu advokátskej činnosti podľa slovenského práva. To je pre nás záväzné. Ani v jednom bode a ani raz sme nepodnikli žiadny krok mimo práva, zákonov a noriem. Tieto skutočnosti sú verejne overiteľné, dohľadateľné a nespochybniteľné.Právna korektnosť sa týka aj výšky našej odmeny, ktorá plynie z našej zmluvy. Odmena je stanovená v zmysle platného zákona a predstavuje približne polovicu možnej výšky odmeny, ktorá je prípustná podľa vyhlášky o odmenách advokátov. Tieto skutočnosti neboli nikdy utajované, vždy boli transparentne verejne prístupné a nikto ich nikdy nenapadol, nespochybnil a nekritizoval. Dochádza k tomu až dnes, kedy sme spor úspešne doviedli do konca.Kampaň pokračuje napriek tomu, že už niekoľko dní verejne tvrdíme, že konečná výška našej odmeny (teda tá, ktorá bude reálne vyplatená) bude nakoniec stanovená dohodou s klientom. Medializovaná výška odmeny bola v tomto zmysle vždy iba v teoretickej rovine. Okrem konečnej dohody s klientom, bude mať na jej výšku nepochybne vplyv napríklad aj rozhodnutie arbitrážneho súdu o priznanej výške súdnych trov, kde môže MH Manažment a Slovensko ako víťaz arbitráže ušetriť ďalšie milióny eur.O výške našej odmeny budeme preto s klientom rokovať a snažiť sa dosiahnuť korektnú dohodu. Svoju prácu sme odviedli s najvyššou možnou profesionalitou. Zabránili sme situácii, kedy by boli spoločnosť MH Manažment a štát donútení zaplatiť astronomických 700 miliónov eur.Množstvu urážok, laických hodnotení a politicky motivovaným vyjadreniam populistických politikov sa odmietame bližšie venovať. Pokiaľ ale bude pokračovať štvavá kampaň voči našej kancelárii, začneme sa dôsledne brániť právnou cestou.Aj v tomto spore, tak ako v desiatkach s stovkách iných sme už preukázali, že disponujeme dostatkom odborného potenciálu na to, aby sme dokázali efektívne chrániť naše dobré meno a profesionálnu česť.style="text-decoration: underline">Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o.: Pre spoločnosť MH Manažment a pre Slovenskú republiku sme vyhrali jeden z historicky najväčších arbitrážnych sporov © SITA Všetky práva vyhradené.